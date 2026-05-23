Carne de porc, origine România. Asta scrie pe etichetă, dar cât de românească este, de fapt, carnea pe care o cumpărăm din supermarket? De multe ori, etichetele nu ne spun clar dacă animalul a fost crescut aici sau doar carnea a fost procesată la noi în ţară. Până şi ministrul agriculturii spune că i-a fost greu să găsească porcul românesc la raft. Autorităţile pregătesc reguli noi: pe etichete ar urma să apară exact unde a fost născut, crescut şi sacrificat animalul.

Până şi ministrul agriculturii s-a declarat depăşit de formularea de pe unele etichete.

"Am fost într-un magazin. Am încercat să identific, în caserolă, porcul românesc şi porcul de afară. Mi-a fost greu să citesc de unde vine carnea de porc. Nu pe toate produsele. Dar au fost multe produse unde a fost aproape imposibil", explică Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii.

Aşa că autorităţile vor acum să schimbe regulile.

"Etichetele de la carnea de porc vor trebui să fie complete, în aşa fel încât, atunci când venim să cumpărăm, pe etichetă să apară exact locul unde a fost născut animalul, crescut şi sacrificat. Să ştim exact dacă ceea ce cumpărăm este sută la sută românesc sau dacă provine din import şi doar a fost procesat în România", explică Mădălina Chițac, reporter Observator.

"Carnea provenită din porci născuţi în România, un RO, porc îngrăşat în România, încă un RO şi procesat în România, încă un RO. Trei RO înseamnă un lanţ sănătos, corect. Dacă vrem o ţară sănătoasă, trebuie să avem în vedere tot lanţul. Nu ne ajută dacă în jumătate din lanţ dispare o verigă", explică Tanczos Barna, ministrul interimara al Agriculturii.

Unele lanţuri de magazine au implementat deja astfel de etichete, pe care se află cei trei de "RO". Celelalte vor trebui să se conformeze, după ce modificările vor intra în vigoare.

"Putem evidenţia foarte uşor provenienţa produselor, iar carnea românească este marcată inclusiv cu steagul României. Clienţii noştri apreciază carnea şi produsele din carne, româneşti, iar originea produselor e un criteriu foarte important de alegere", explică Michael Kaiser, CEO retailer online.

Se pregătesc reguli noi şi pentru carnea congelată. ANSVSA urmează să vină cu un ordin în acest sens.

România importă în jur de 70% din carnea de porc pe care o mâncăm. Doar 30% vine din producţia internă şi, în real, nu ştim cu cât putem creşte acest procent. Sectorul cărnii de porc din România e oricum în criză. Preţul la poarta fermei a căzut, brusc, la 5 lei pe kilogram în viu, deşi costul real de producţie depăşeşte 6,5 lei pe kilogram.

