O delegație a Fondului Monetar Internaţional vine miercuri la Bucureşti. Care este scopul declarat al vizitei

O delegaţie a Fondului Monetar Internaţional (FMI), condusă de Joong Shik Kang, va fi prezentă la Bucureşti în perioada 3 - 12 septembrie 2025, pentru a evalua cele mai recente evoluţii ale economiei României. Un comunicat al instituţiei financiare internaţionale precizează că specialiştii vor avea întâlniri cu oficiali din Ministerul Finanţelor, Banca Naţională şi din alte instituţii, precum şi cu reprezentanţi ai sectorului privat şi ai organizaţiilor non-guvernamentale.

"Echipa Fondului va analiza recentele evoluţii şi politici economice. Va avea întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a României, şi alte agenţii guvernamentale, precum şi cu reprezentanţi ai sectorului privat şi ai organizaţiilor neguvernamentale", a anunţat instituţia financiară internaţională, potrivit Agerpres. Consultările constituie un exerciţiu de supraveghere care este obligatoriu pentru toate statele membre. Scopul consultărilor în baza Articolului IV este examinarea situaţiei financiare şi economice la nivel naţional şi formularea unor recomandări generale referitoare la politicile monetare, politicile financiare şi economice de urmat pentru asigurarea stabilităţii şi a unei evoluţii pozitive la nivelul economiei.

România nu are în prezent împrumuturi la FMI

În prezent, România nu are în derulare un acord de finanţare cu Fondul Monetar Internaţional, însă instituţia financiară evaluează anual evoluţia economiei româneşti, în baza consultărilor pe Articolul IV. În acest an a mai avut loc o misiune FMI la Bucureşti, condusă tot de Joong Shik Kango, în perioada 3 - 7 februarie 2025. Fondul Monetar Internaţional a înrăutăţit estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, de la 3,3% cât prognoza anterior, până la 1,6%, potrivit raportului "World Economic Outlook" (WEO), publicat în luna aprilie 2025 de instituţia financiară internaţională.

Consultările vor dura până pe 12 septembrie şi reprezintă un exerciţiu de supraveghere care este obligatoriu pentru toate statele membre ale FMI.

Potrivit ministerului de Externe, România a devenit membru al organizaţiei în 1972, scrie RRA. De-a lungul timpului, ţara noastră a folosit resursele insituţiei în 13 ocazii ca suport financiar pentru programele economice ale Guvernului; ultimul aranjament cu instituţia financiară internaţională a fost perfectat în septembrie 2013, când Guvernul a semnat cu FMI şi Comisia Europeană un acord stand by de tip preventiv, având o valoare de patru miliarde de euro.

