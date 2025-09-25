O fabrică japoneză din România face diponibilizări colective. Peste 200 de oameni vor rămâne fără loc de muncă

O firmă japoneză aflată în România se pregăteşte să facă disponibilizări colective. Este vorba de fabrica Fujikura din Dej. Aproximativ 230 de oameni vor fi daţi afară în perioada următoare.'

Fabrica îşi reduce activitatea din cauza cererii scăzute pentru produsele lor în partea aceasta de Europa. Concedierile ar urma să înceapă în luna octombrie, dar o parte din angajaţi au fost deja anunţati că vor rămâne fără loc de muncă.

Peste 200 de oameni vor rămâne fără loc de muncă

Reprezentanţii fabricii nu au anunţat autorităţile locale de concedierea colectivă pe care urmează să o facă. Oficialii spun că vor lua legătura cu cei de la AJOFM Cluj pentru a se găsi soluţii, astfel încât angajaţii concediaţi să se poată reorienta.

Astfel, se va lua legătura cu celelalte fabrici din zonă care fac angajari şi vor fi organizate târguri de cariere.

„La una din societățile din municipiul Dej s-a demarat o procedură de concediere colectivă. Este vorba de aproximativ 200 de persoane, din care circa 50% sunt din zona Dej- Gherla. Împreună cu conducerea AJOFM Cluj monitorizăm această situație, care din informațiile pe care le deținem, nu va afecta social locuitorii din municipiul Dej, marea majoritate din cei disponibilizați urmând să fie preluați de către alte societăți din zonă și zonele limitrofe municipiului Dej. Societatea care a demarat procedura își ajustează capacitatea în contextul socio-economic actual, dar activitatea de producție la punctul de lucru din Dej va continua cu aproximativ 500 de angajați”, a transmis Primăria Dej, potrivit Dejeanul.

