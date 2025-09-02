O nouă companie auto gigant se deschide în România. Peste 10.000 de posturi disponibile pentru angajare

Industria auto din România primește un nou jucător de calibru. O companie gigant își începe activitatea ca entitate independentă, cu aproximativ 13.000 de angajați și șase centre de producție și cercetare-dezvoltare la nivel național. Noua firmă va fi listată la Bursa din Frankfurt pe 18 septembrie și se poziționează imediat lângă Automobile Dacia în topul celor mai mari angajatori din sector.

Aumovio debutează astăzi ca brand global, inclusiv în România, după procesul de separare din cadrul Continental. În țară, compania va prelua patru centre de cercetare și dezvoltare (Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara) și două unități de producție (Sibiu și Timișoara), acoperind întreg spectrul de activități ale grupului la nivel mondial. Va avea circa 13.000 de angajați.

La conducerea operațiunilor din România a fost numit Liviu Bălan, fost coordonator al diviziei Automotive din cadrul Continental România. "Aceeași pasiune, o nouă identitate - ziua de astăzi marchează începutul unei noi ere - AUMOVIO - o forță adaptivă în care definim viitorul mobilității prin soluții electronice de ultimă generație și tehnologii inovatoare pentru vehicule autonome și definite prin software. Iar rolul României în accelerarea acestei transformări este unul esențial. Locațiile noastre din Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara sunt pregătite pentru viitor: digitalizate, inovatoare și cu competențe extinse. Suntem motivați să fim lider de piață alături de AUMOVIO și să contribuim puternic din România la acest parcurs împreună cu echipele noastre din centrele de cercetare și dezvoltare, producție, laboratoare de certificare și colegii cu responsabilități globale", a declarat acesta, subliniind importanța hub-urilor locale pentru viitorul mobilității.

În cele două fabrici din Sibiu și Timișoara și în centrele de cercetare, Aumovio va produce și dezvolta senzori, afișaje, sisteme de frânare, confort și soluții electronice pentru mobilitatea conectată și autonomă, potrivit Profit. Aproximativ 90% din portofoliul diviziei Architecture and Network Solutions (ANS) este dedicat noilor vehicule definite prin software, cu tehnologii precum calculatoare de înaltă performanță, sisteme telematice, senzori și actuatori. În zona Safety & Motion (SAM), compania va livra sisteme de frânare și de siguranță integrate.

Cu această lansare, România devine unul dintre centrele strategice pentru dezvoltarea globală a Aumovio, contribuind direct la definirea viitorului industriei auto prin inovație și digitalizare.

