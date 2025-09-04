Românii ar putea plăti facturi mai mici la curent, dacă aleg să consume mai mult ziua și mai puțin seara, când energia e scumpă. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, propune tarife dinamice, după modelul altor țări. În premieră, ministrul a vorbit și despre cât ar putea costa electricitatea în fiecare interval orar în parte.

Dimineața, între 06:00 și 10:00, curentul ar putea costa cel mult 1 leu pe kilowatt. La prânz, între 10:00 și 18:00, prețul scade la optzeci de bani - cel mai avantajos interval. Iar seara, între 18:00 și 20:00, urcă la 1,40 lei, exact când toată lumea ajunge acasă. Sunt tarifele avansate de ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a dat și un exemplu: dacă pornești aerul condiționat ziua, când curentul este ieftin, locuința rămâne răcoroasă și seara, fără costuri suplimentare. Dacă îl pornești după ora șaptesprezece, plătești mult mai mult. Noul sistem ar putea sprijini și companiile mari, care să-şi mute producția în timpul zilei și să reducă, astfel, presiunea pe rețea seara.

De ce avem cele mai ridicate tarife la energie

Articolul continuă după reclamă

Deocamdată, însă, totul rămâne la stadiul de plan. Doar 30% dintre români au contoare inteligente, fără de care tarifele dinamice nu pot fi aplicate. Autoritățile promit investiții în astfel de contoare și în platforme digitale care să arate în timp real consumul și prețurile. Prima etapă ar viza un milion și jumătate de consumatori mari, care folosesc aproape jumătate din energia țării.

Între timp, România continuă să aibă unele dintre cele mai mari facturi la energie din Europa, pentru că seara, după ora 18, importăm până la 20% din necesar, la preţuri ridicate.

