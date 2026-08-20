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Oraşul în care ANAF vinde un BMW cu 2000 euro. Care este preţul de pornire la licitaţie

Autoturism marca BMW - elicitatii.anaf.ro
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Ingrid Tinu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 20.08.2026, 17:47 | Modificat la 20.08.2026, 17:47

ANAF scoate la licitație un autoturism marca BMW model 320 D, în Târgu Jiu, judeţul Gorj. Preţul de pornire a licitaţiei este de 11.507 lei.

Este un autoturism marca BMW model 320 D, 4 uşi, 5 locuri, an fabricaţie: 2004, Combustibil: Diesel, Putere: 93 KW, Capacitate cilindrică: 1995 CMC, Transmisie: manuală, Serie şasiu: WBAAS71000KV75237, Clasă emisii: Euro 4, Stare: Second hand, se arată în anunţul ANAF

Preţul de evaluare al autoturismului

Preţul de evaluare al autoturismului este de 11.507 lei, fiind şi preţul de pornire.

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Automobilul va fi adjudecat la cel mai mare preţ oferit, chiar dacă acesta este mai mic decât preţul de pornire, dar numai în cazul în care există oferte valabile din partea a cel puţin doi participanţi. În situaţia în care există un singur participant cu o ofertă valabilă, adjudecarea se poate face doar dacă oferta acestuia este mai mare decât preţul de pornire al licitaţiei.

Potrivit anunţului publicat pe platforma eLicitaţii a ANAF, perioada de publicitate pentru această licitaţie începe pe 20 august 2026, la ora 09:00, şi se încheie pe 25 august 2026, la ora 09:00. 

1.150 lei, taxa de participare

Taxa de participare este de 1.150 de lei, iar automobilul este scutit de TVA. 

La capitolul observaţii, sunt constatate: grad de uzură medie, tapiţerie uzată, urme de rugină

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Ingrid Tinu
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