Pâinea s-ar putea scumpi cu 10%, pe fondul creșterii prețurilor la gaze și combustibil. Avertismentul ROMPAN

Pâinea s-ar putea scumpi cu până la 10% în următoarele zile. Președintele organizației patronale Rompan, Aurel Popescu, a explicat că majorarea prețurilor la carburanți și gaze naturale crește costurile producătorilor cu până la 10%.

În aceste condiții, producătorii ar putea fi nevoiți să majoreze prețurile mai multor produse alimentare, inclusiv ale pâinii. În industria de panificație, costurile legate de carburanți și gaze naturale pot reprezenta chiar și până la 20% din total.

Rompan cere intervenția Guvernului pentru industrie

Pentru a reduce efectele asupra consumatorilor, Rompan a înaintat Guvernului o serie de propuneri, printre care diminuarea accizelor și a TVA la combustibil, asigurarea accesului industriei alimentare la energie la preț de producător, precum și implementarea unor scheme de sprijin similare celor acordate altor sectoare, a mai declarat liderul patronatului din industria morăritului și panificației.

Scumpirea combustibilului se simte de la o zi la alta și afectează majoritatea industriilor.

Motorina, cel puțin în varianta premium, a trecut de pragul de 10 lei/l în toate stațiile OMV, după ce OMV Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a decis să majoreze peste noapte prețurile cu 15 bani/l pentru diesel și 10 bani/l pentru benzină.

Prețul gazelor naturale din Europa a crescut puternic joi dimineață, cu aproximativ 35%, pe fondul atacurilor asupra infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu, inclusiv o lovitură atribuită Iranului care a vizat complexul Ras Laffan din Qatar, cea mai mare facilitate de producție de gaz natural lichefiat din lume, potrivit Bloomberg.

