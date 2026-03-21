Relaxare, aer curat și prețuri mai mari - așa arată, anul acesta, Paștele la munte. Ofertele pentru un sejur pornesc de la 560 de lei și pot ajunge până la 2.500 de lei şi încă mai sunt suficiente locuri disponibile.Spre deosebire de alți ani, turiștii nu s-au mai grăbit să își rezerve din timp vacanța.

Ofertele de Paşte pornesc de la 560 de lei de persoană pentru un sejur la Poiana Braşov. Agenţîi de vânzări de la hoteluri au încercat să îndulcească tarifele cu 10% mai mari decât anul trecut.

"Un sejur de trei nopți în care oaspețîi vor avea un răsfăț culinar atât cu preparate de post în Vinerea mare și sâmbătă, iar după înviere ii așteptăm cu ouă roșii și cozonac făcut în casă", spune Bianca Socol, reprezentantă hotel.

"Cu miel la proțap, cu preparate să zicem mai puțîn dedicate paștelui, produse din porc, dar care vor fi pe placul oaspeților", spune Laura Mihalache, bucătar șef hotel.

"Poți să vii să te relaxezi, să te plimbi, e aerul curat"

"De paște te duci prin altă parte. Oamenii se pregătesc, fac un ou roșu, un cozonac"

"Are de toate și restaurante și cazări și pârtia, teleschiul. Prețurile acceptabile", spun oamenii.

Preţurile pachetelor de sărbătoare de la Poiana Braşov cresc în funcţie de condiţiile şi facilităţile oferite.

"Dj, muzică live în restaurant, cină festivă și mâncarea separat se comandă cu un discount de 10 la sută. Pachetele încep de la 2.200 de lei - 2.500 de lei. În acest moment avem un grad de ocupare de 65 la sută", spune Gabriel Roşca, director hotel.

Anul acesta numărul rezervărilor pentru vacanţa de Paşte, făcute în zona montană până la acest moment, este mai mic faţă de alţi ani.

