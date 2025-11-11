Ce poate fi mai frumos, mai practic decât soluții la preocupările tale imobiliare? Pe homeZZ e plin de pretexte de bucurie de Black Friday: de la cadouri de casă nouă până la promoții speciale pentru vânzătorii imobiliari. Iată ce am pregătit.

Pe homeZZ ai un Black Friday pe sufletul și pe buzunarul tău

Cumperi casă?

homeZZ face căutarea mai frumoasă. De Black Friday, pe homeZZ te așteaptă multe surprize.

Poți primi 2.000 lei CADOU dacă găsești casa ta pe homeZZ și dacă o cumperi printr-un credit imobiliar. Ce ai de făcut?

Creează un cont pe https://homezz.ro/.

Începe căutarea casei în categoria preferată garsoniere, apartamente, case sau chiar terenuri și contactează proprietarii sau agenții imobiliari în vederea vizionării (și a cumpărării).

Te vei înscrie astfel la tombolă, iar după extragere, dacă ești câștigător, te contactam în vederea validării eligibilității tale, respectiv confirmarea primirii premiului.

Așa că nu mai aștepta și începe acum, aici căutarea casei tale.

Primești GRATUIT Asigurarea PAD la achiziționarea unui pachet de asigurare locuință. Ce ai de făcut?

Pentru a beneficia de ofertă, accesează pagina campaniei și înscrie-te în formular pentru a fi contactat - intră aici.

Vinzi sau închiriezi o proprietate?

Ai 50 REDUCERE la publicare și promovarea anunțului tău. Ce ai făcut?

Creează un cont pe https://homezz.ro/.

Adaugă un anunț în categoria dorită (garsoniere, apartamente, case&vile, terenuri), tranzacția dorită (vânzare sau închiriere), plus restul de detalii despre proprietate (preț, titlu, descriere, locație etc.)

În pasul de publicare și promovare, după pasul de adăugare a anunțului, vei putea selecta prețurile promoționale și anume: 50% reducere la oricare dintre cele 3 pachete de publicare (selecția unui pachet este obligatorie) și 50% reducere la toate tipurile de promovare individuală pentru extra vizibilitate a anunțului tău (pas opțional).



Oferta este limitată, intră aici și adaugă anunțul tău câștigător.

Profesionist imobiliar? Alege promovarea inteligentă pe homeZZ:

De Black Friday, surprizele se țin lanț și pentru profesioniști:

• 50% reducere la abonamentul lunar, pentru 3 luni (durată contract de 6 luni), la pachetele cu peste 100 anunțuri.

• 50% reducere la abonamentul lunar, pentru 6 luni (durată contract 12 luni), la pachetele cu peste 100 anunțuri.

• Promovare BONUS: 10 Top Listă și 2 Premium pe toată durata contractului nou semnat, pe o perioadă de minim 5 luni, la pachetele până în 100 de anunțuri.

Sau, dacă ești dezvoltator imobiliar, poți beneficia de pachete de promovare la prețuri avantajoase.

Nu uita, campania este valabilă în perioada 3-30 noiembrie.

Până atunci, pe homeZZ găsești soluții eficiente pentru decizii bune.

