Țara europeană cu cei mai mulți super-bogați. România e la coada clasamentului, dar recuperează rapid

Europa își mărește rapid "clubul" super-bogaților. Numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari a crescut cu 26% în ultimii cinci ani, potrivit raportului realizat de Knight Frank. Asta înseamnă că, între 2021 și 2026, aproape 37.500 de oameni au intrat în categoria ultra-bogaților europeni, scrie Euronews .

La nivel mondial există peste 710.000 de persoane cu averi de minimum 30 de milioane de dolari, iar aproape un sfert dintre ele trăiesc în Europa. Germania conduce detașat clasamentul european al super-bogaților, cu peste 38.000 de persoane care au averi uriașe. Marea Britanie vine pe locul doi, cu aproape 28.000, iar Franța completează podiumul cu peste 21.000. Elveția și Italia sunt și ele printre țările cu cele mai mari "armate" de milionari.

Situația României

În schimb, în Europa de Est cifrele sunt mult mai mici. România rămâne la coada clasamentului european când vine vorba despre numărul total de ultra-bogați. Totuși, ritmul în care crește această categorie este printre cele mai rapide de pe continent.

În doar cinci ani, numărul românilor cu averi de peste 30 de milioane de dolari a crescut cu 93%. Doar Polonia și Turcia au avut creșteri mai mari. Practic, chiar dacă România nu are încă foarte mulți super-bogați comparativ cu marile economii europene, clubul lor se extinde într-un ritm accelerat.

Economiile deja mature cresc mai lent

Raportul arată că fenomenul nu este întâmplător. În general, țările care pornesc de la un număr mai mic de ultra-bogați ajung să înregistreze cele mai mari creșteri procentuale. În schimb, economiile deja mature cresc mai lent. Germania a avut un avans de 32%, Franța de 21%, Italia de 23%, iar Marea Britanie doar 12%.

Autorii raportului spun că lumea trece printr-o schimbare majoră a distribuției averii globale. Tot mai mulți oameni foarte bogați își mută investițiile, afacerile și chiar viața personală între mai multe țări, încercând să reducă taxele și să evite riscurile economice sau politice.

La nivel global, Statele Unite rămân de departe țara cu cei mai mulți ultra-bogați, având aproape 390.000 de persoane cu averi de peste 30 de milioane de dolari.

