Românii se luptă cu facturile mari la electricitate, autorităţile fac promisiuni. Ministerul Energiei spune că va reduce preţurile cu 25% în următorul an, prin implementarea mai multor măsuri: un preţ de referinţă al pieţei şi tarife dinamice. Experţii nu sunt însă prea optimişti că planul va reuşi.

După dispariţia plafonării şi o perioadă cu un consum mai mare, facturile la energie s-au dublat.

Scumpirile sunt legate de scăderea capacităţilor de producţie şi importurile la preţuri mari.

"România, în perioada în care produce mai multă energie [...] ajunge să vândă energia la un preţ foarte mic, chiar negativ, şi ajunge să importe 20% din consumul total. Avem o discrepanţă foarte mare între preţul din timpul zilei şi preţul la care importăm" a explicat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Ministerul Energiei spune însă că situaţia se va schimba. A pregătit mai multe măsuri care ar urma să scadă preţurile. Reguli mai stricte pe piaţă şi tarife dinamice, în aşa fel încât să consumăm atunci când energia e mai ieftină. Şi stabilirea unui preț de referință.

Experţii în energie îl contrazic pe Bogdan Ivan

Experţii din energie nu sunt însă aşa de optimişti.

"Nu cred că se poate realist să scazi cu 25% preţurile, doar prin aceste măsuri. Ratează foarte multe măsuri şi foarte multe tehnologii, cum ar fi stocarea în baterii. [...] Nu avem deloc investiţii în stocare, nu avem capacitate de stocare. Centralele pe care le avem, care ar putea să producă seara, în speţă centralele pe cărbune produc foarte scump. Şi este mai rentabil să importăm energie, / decât s-o producem în propriile centrale" a spus expertul în energie Corina Murafa.

În primele cinci luni ale anului, România a exportat 5,7 milioane MWh, la un preţ mediu de 99,8 euro / MWh. În aceeaşi perioadă, a importat 7,8 milioane MWh, la un preţ mediu de 113 euro/ MWh.

