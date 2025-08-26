Aproape toată lumea încearcă acum să descifreze facturile la energie. Au sosit şi cele întârziate şi cele mai multe sunt duble faţă de luna iunie, înainte de eliminarea plafonării. La confuzia generală a oamenilor au contribuit şi furnizorii de energie. ANPC a amendat şase companii cu 370 de mii de lei pentru că au omis să afişeze preţul final cu toate taxele incluse şi nu ar fi menţionat valoarea TVA. Dacă tragem linie, peste 1 milion de familii au dificultăți la plata facturilor. Ce spun reprezentanții Asociației Furnizorilor de Energie Electrică despre facturile românilor.

Sunt mai multe modificări legislative care au dus la creștiri de prețuri pe piața de energie.

În primul rând vorbim despre dispariția plafonării. Începând cu data de 1 iulie, piața a devenit una liberă, iar prețurile sunt acelea pe care le impun furnizorii.În loc de plafoanele de 68, 80 și 1,30 lei pe kWh, acum ajungem să plătim prețuri chiar de 1,4 sau 1,5 lei pe kWh.

Mai apoi a crescut TVA-ul la energie electrică. De la 1 august, TVA-ul a ajuns la 21% iar la facturile pe care le primim în prezent, deși vorbim despre consumul din iulie, totuși acesta a fost facturat la un TVA majorat, adică de 21%. Vedem că autoritățile monitorizează piața de energie. ANEPC a dat de sancțiuni pentru șase furnizori, sancțiuni care sunt în valoare de 370.000 lei.

Articolul continuă după reclamă

Cât ajung să plătească clienții de energie electrică? În funcție de consum, dar și de contractul pe care îl au. Dacă înainte cineva care consuma în jur de 100 kW plătea undeva la 68 lei factură, pentru că avea un preț pe kWh de 68 de bani, acum poate plăti o factură de peste 150 lei sau chiar mai mult dacă vorbim despre un preț de 1,6 sau 1,7 lei pe kWh.

Ce pot face clienţii în continuare

Trebuie să analizăm contractul pe care îl avem, să ne uităm la preț și dacă nu suntem mulțumiți, ne putem schimba oricând furnizorul de energie electrică. Intrăm pe site-ul ANERE, acolo unde găsim un comparator de prețuri și alegem oferta apotrivită pentru noi.

Schimbarea furnizorului este un proces gratuit și se întâmplă extrem de rapid. Ce mai putem face pentru a ne reduce factura? Putem lua măsuri în așa fel încât să consumăm mai puțină energie electrică.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Schimbaţi destinaţia de vacanţă din cauza căldurii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰