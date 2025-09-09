Premieră la Bucureşti. Au apărut coşuri de gunoi cu lăcaşe speciale unde poţi să laşi ambalaje returnabile, nu vrei să mai cari după tine sticla de apă până la primul aparat disponibil. Un pas înainte pentru reciclare şi pentru păstrarea oraşelor mai curate.

8 din 10 ambalaje cu garanţie sunt returnate acum, multe de cei care întorc pe dos containerele în căutarea lor. Peste 6.000 de români câştigau astfel bani anul trecut, iar acum ar putea fi de două ori mai mulţi. Coşurile de gunoi au pe lateral un suport pentru 6 sticle SGR.

"Mă ajută să mă descurc pentru ziua respectivă. Undeva la 70 de lei - 80 de lei", spune un tânăr.

Noile coşuri de gunoi au fost montate în sectoarele 1 şi 2.

"Parcurile arată mai bine, deoarece nu mai sunt scotocite coşurile de gunoi. Sunt 100 de coşuri de gunoi prevăzute cu dispozitive speciale sunt 50 în parcul Kiseleff şi 50 în parcul Bazilescu. În măsura în care se dovedeşte că este eficient, da, suntem deschişi să continuăm acest proiect", spune Iulian Hatmanu, viceprimar Primăria Sectorului 1.

"Cred că este o idee excelentă, pentru că însăşi raţiunea din spate este ca astfel de infrastructură suplimentară să preîntâmpine mizeria. 580 de milioane de ambalaje cu garanţie returnabilă au ajuns în aparate în iulie - un record lunar", spune Raul Pop, secretar de stat Ministerul Mediului.

"Fac curăţenie în limuzine şi ce rămâne în limuzine, le aduc aici. Aduc şi fac cumpărături, iau de mâncare chiar e un ajutor foarte bun", spune un bărbat.

Chiar dacă numărul ambalajelor reciclate creşte, mulţi clienţi se plâng în continuare.

"Unele aparate nu funcţionează, deci sistemul e deficitar şi mulţimea deşeurilor este prea mare", spune un localnic.

CG1 Peste şase miliarde de ambalaje au fost colectate prin sistemul garanţie-returnare, în cei aproape doi ani de când funcţionează.

