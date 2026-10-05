Rețetele bunicii primesc o nouă înfățișare. Preparatele tradiționale ajung în meniurile de fine dining, unde bucătarii schimbă texturile, combinațiile și prezentarea. Fiecare detaliu din farfurie este atent așezat, iar provocarea este ca, dincolo de aspect, să recunoaștem gustul de acasă.

Schimbarea este atât de mare, uneori, încât mâncarea pare să nu aibă legătură cu denumirea ei din meniu. Bucătarii pregătesc surprize dincolo de modul de prezentare. Ingredientele sunt preparate separat în gastronomia modernă şi apoi reunite în farfurie.

"Vânăta coaptă, oasele cu măduvă de vită care sunt servite cu hrean la cuptor. Păstrăm aceleași gusturi de sute de ani și câteodată ne permitem să mai și reinterpretăm anumite rețete. Pe masa bunicilor l-am găsit mult mai simplu. Aici îl găsim într-o altă variantă, altfel pus în farfurie și cu un alt gust, bineînțeles", spune Marian Dedu, bucătar.

Bucătarii ştiu că gustul mâncării "de acasă" depinde de amintirile din copilărie, de aceea reinventează reţete clasice - sunt mereu în competiţie cu nostalgia clienţilor.

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"Pate de casă, mămăliga cremoasă. Ce ne dorim noi de adevăratelea este ca oamenii să descopere toată experienţa de la un capăt la altul. E o experiență. Timpul pe care îl petreci la restaurant poate fi un timp foarte interesant, de calitate", spune Marius Tudosiei, bucătar.

Verdictul îl dau clienţii...

"Mă duce cu gândul la ceva tradițional. Mamăliga, de exemplu, este excepțională. Undeva mă duce în partea aceea de țară, unde mă ducem la bunici. Și este foarte bună și foarte moale, exact ce mi-aș dori să mănânc...", spune un client.

În asemenea restaurante, oamenii plătesc pentru o poveste culinară care să îi poarte în copilărie, de aceea preparate tradiţionale simple pot să coste neaşteptat de mult când sunt reinterpretate.