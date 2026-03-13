Antena Meniu Search
Preţul aurului, 13 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 6,46 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 13 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 6,46 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 727,9905 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut trei bani şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,4429 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0947 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6401 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8949 lei româneşti.

