A fost panică în mai multe județe din sudul țării și din zona Transilvaniei după ce două bubuituri puternice, asemănătoare unor explozii s-au auzit în noapte. Oamenii au ieşit din case şi au sunat speriaţi la 112 pentru a cere informații. Mulţi au spus că s-au zguduit pereţii şi s-au spart geamuri. Bineînţeles, subiectul s-a viralizat şi pe reţelele sociale.

Inițial au existat speculații potrivit cărora ar fi fost explozii produse în mod repetat ieri seară și resimțite, auzite atât în județul Argeș, cât și în Vâlcea. Ulterior au venit clarificări din partea Ministerului Apărării Naționale.

Explicațiile MApN au dus la concluzia că este vorba despre boomuri sonice, produse în momentul în care aeronave de luptă zboară în regim supersonic și depășesc viteza sunetului. În momentul depășirii acestei viteze se produce un zgomot foarte puternic, care poate fi ușor confundat cu o explozie.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, în această perioadă se desfășoară zboruri de antrenament ale piloților de vânătoare din Forțele Aeriene Române, dar și ale piloților din forțele aeriene ale unor state aliate, precum Statele Unite ale Americii, Germania și Spania. Aceste zboruri au ca scop antrenarea piloților pentru zborul supersonic și la joasă altitudine, fiind efectuate în condiții de siguranță, astfel încât să nu existe niciun pericol nici pentru echipajele aflate în aeronave, dar nici pentru populația de la sol.

Articolul continuă după reclamă

MApN precizează că astfel de zboruri vor mai avea loc încă trei zile de acum înainte și că populația nu ar trebui să intre sub nicio formă în panică în astfel de situații.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰