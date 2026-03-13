Formula 1: George Russell, pole position în cursa sprint de la Shanghai
George Russell a înregistrat cel mai bun timp în calificările pentru cursa sprint din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Chinei, vineri, britanicul depăşindu-l pe Kimi Antonelli, coechipierul său de la Mercedes. Grand Prix-ul de Formula 1 al Chinei se vede LIVE, în direct şi în exclusivitate în România, în AntenaPLAY.
Russell a condus fiecare fază a sesiunii pe circuitul din Shanghai, obţinând primul pole position la sprint din carieră într-un timp de un minut şi 31,520 secunde. Antonelli a fost cu aproape 0,3 secunde mai lent.
Conform news.ro, Lando Norris, de la McLaren, a terminat al treilea, dar britanicul ar putea urca pe prima linie, Antonelli fiind anchetat şi riscând o penalizare pe grila de start pentru că ar fi încurcat campionul mondial en-titre în a doua fază.
Cursa de sâmbătă aduce opt puncte câştigătorului,. Primii opt vor primi puncte. Marele premiu principal are loc duminică.
Programul Marelui Premiu al Chinei
Vineri
05:30 – Antrenamente (AntenaPLAY)
09:30 – Calificări pentru sprint (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)
Sâmbătă
05:00 – Cursa de sprint (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)
09:00 – Calificări (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)
Duminică
09:00 – Cursa (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)
