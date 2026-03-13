Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Formula 1: George Russell, pole position în cursa sprint de la Shanghai

George Russell a înregistrat cel mai bun timp în calificările pentru cursa sprint din cadrul Marelui Premiu de Formula 1 al Chinei, vineri, britanicul depăşindu-l pe Kimi Antonelli, coechipierul său de la Mercedes. Grand Prix-ul de Formula 1 al Chinei se vede LIVE, în direct şi în exclusivitate în România, în AntenaPLAY.

Britanicul George Russell domină startul sezonului din Formula 1 Britanicul George Russell domină startul sezonului din Formula 1 - Profimedia

Russell a condus fiecare fază a sesiunii pe circuitul din Shanghai, obţinând primul pole position la sprint din carieră într-un timp de un minut şi 31,520 secunde. Antonelli a fost cu aproape 0,3 secunde mai lent.

Conform news.ro, Lando Norris, de la McLaren, a terminat al treilea, dar britanicul ar putea urca pe prima linie, Antonelli fiind anchetat şi riscând o penalizare pe grila de start pentru că ar fi încurcat campionul mondial en-titre în a doua fază.

Cursa de sâmbătă aduce opt puncte câştigătorului,. Primii opt vor primi puncte. Marele premiu principal are loc duminică.

Articolul continuă după reclamă

Programul Marelui Premiu al Chinei

Vineri

05:30 – Antrenamente (AntenaPLAY)

09:30 – Calificări pentru sprint (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Sâmbătă

05:00 – Cursa de sprint (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

09:00 – Calificări (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Duminică

09:00 – Cursa (Antena 3 CNN și AntenaPLAY)

Înapoi la Homepage
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care “l-a curăţat” de bani
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care &#8220;l-a curăţat&#8221; de bani
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Situație sfâșietoare pentru o familie de români blocată cu un cățel în Abu Dhabi. "Nu-l putem abandona, e ca și copilul nostru"
Situație sfâșietoare pentru o familie de români blocată cu un cățel în Abu Dhabi. "Nu-l putem abandona, e ca și copilul nostru"
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice?
Observator » Sport » Formula 1: George Russell, pole position în cursa sprint de la Shanghai