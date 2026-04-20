Este așadar ziua decisivă care poate arunca România într-un blocaj total. Astăzi nu se decide doar viitorul guvernului, ci întreaga direcție politică și economică a țării pentru perioada următoare. Social-democrații votează retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan și acordă un termen de 72 de ore să plece de la Palatul Victoria.

Au și stabilit întrebarea decisivă la care 5.000 de membri vor răspunde în această seară.

Haosul acesta politic este plătit, în final, surpriză, din buzunarele noastre.

Social-democrații votează retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan

Articolul continuă după reclamă

"Eu cred că e responsabilitatea principalului partid de guvernare să schimbe lucrurile. Este un secret că avem inflație de 10%? Este un secret că puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 25%? Este un secret că investițiile au scăzut? Este un secret că 55.000 de locuri de muncă doar din sectorul privat s-au pierdut în ultimele 10 luni? Concedierea în masă nu este reformă. 80% dintre români spun că lucrurile merg într-o direcție greșită. Este dorința de a avea un premier confortabil. Unii din oamenii din conducerea PSD și-ar dori probabil un premier de tip marionetă. Deci, în funcție de ceea ce va decide PSD, într-o manieră sau alta, nu voi demisiona din funcția de premier.", a declarat Sorin Grindeanu.

Premierul spune clar că nu va demisiona.

Cum sună întrebarea stabilită de cei din PSD

Partidul Social-Democrat a stabilit în această dimineață marea întrebare care va fi pusă tuturor celor 5.000 de membri ai partidului din întreaga țară, care vor vota în această seară, în cadrul referendumului.

E o întrebare esențială, e cât se poate de simplă: "Sunteți de acord ca Partidul Social-Democrat să-i retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?"

În același timp, există un preambul în care Partidul Social-Democrat îl acuză pe Ilie Bolojan că ar fi prăbușit economia României în cele 10 luni de la instalarea guvernului condus de acesta.

Bolojan vs Grindeanu: acuzații dure înainte de votul decisiv

Mai departe, deznodământul îl știm cu toții, e cât se poate de limpede de câteva zile. Partidul Social-Democrat va anunța oficial în această seară că îi retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Așa cum spuneam, este un referendum intern la care vor vota aproape 5.000 de membri ai partidului din întreaga țară. Mă refer aici la primari, aleși locali, parlamentari, șefi de organizații locale și județene.

Cu toții vor da acest vot prin care PSD îi va retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Și, de aici înainte, România va intra într-o criză politică fără precedent.

Mai departe, surse politice spun că Partidul Social-Democrat îi va da premierului un ultimatum: 48 sau 72 de ore în care Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de prim-ministru.

Dacă premierul nu va face acest lucru, dacă Ilie Bolojan va rezista în funcție și nu va face pe placul Partidului Social-Democrat, atunci, spun surse politice, PSD este gata să-și retragă toți miniștrii din guvern pentru a forța debarcarea premierului.

Și, mai departe decât atât, social-democrații, spun sursele noastre, sunt gata să depună o moțiune de cenzură, cel mai probabil săptămâna viitoare în Parlament, dacă până atunci premierul Ilie Bolojan nu va demisiona.

Am văzut cu toții răspunsul liderului PNL. A spus cât se poate de clar, în ultimele zile, Ilie Bolojan, că nu are de gând să demisioneze din funcție.

Mai mult decât atât, aseară a anunțat că, dacă PSD își va retrage miniștrii din guvern, atunci este gata să semneze el însuși plecarea din guvern a secretarilor de stat numiți de Partidul Social-Democrat și, de asemenea, a prefecților Partidului Social-Democrat.

Mai departe, Sorin Grindeanu a ezitat în ultimele zile să spună ce propune Partidul Social-Democrat după retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan. Nu a fost suficient de limpede atunci când a fost întrebat dacă își asumă el însuși să preia poziția de premier.

Spunea că PSD are două variante: fie să se retragă în opoziție, fie să continue o guvernare pro-europeană cu aceleași partide, dar neapărat cu un alt premier în locul lui Ilie Bolojan.

Marius Gîrlaşiu

Întrebarea zilei Credeţi că este nevoie de un alt Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰