Preţul aurului, 21 aprilie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 1,03 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 21 aprilie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul pentru un gram de aur este în scădere faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 1,03 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 667,3968 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5603 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3365 lei româneşti, sau în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8563 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0988 lei româneşti.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că Ilie Bolojan va rămâne premierul României?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.