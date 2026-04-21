Preţul aurului, 21 aprilie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 1,03 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 21 aprilie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 1,03 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 667,3968 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5603 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3365 lei româneşti, sau în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8563 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0988 lei româneşti.

Întrebarea zilei Credeţi că Ilie Bolojan va rămâne premierul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰