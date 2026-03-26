Preţul aurului, 26 martie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 13,38 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 25 martie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 13,38 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 629,9699 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,4085 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0953 lei româneşti, sau în raportul cu francul elveţian, cotat la 5,5665 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8875 lei româneşti.

