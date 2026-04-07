Este anchetă la Piteşti după ce un copil de 12 ani, aflat în grija statului, a căzut de la etajul patru şi a murit. Martor la nenorocire ar fi fost chiar fratele mai mare al băiatului. Cei doi băieţi erau instituţionalizaţi de aproape o lună după ce autorităţile au decis că nu pot fi îngrijiţi de părinţi.

Băiatul a căzut de la etajul patru al unui bloc din Pitești, iar anchetatorii iau în calcul inclusiv ipoteza sinuciderii. Suspiciunile sunt alimentate de faptul că ușa balconului ar fi fost blocată pentru siguranță, iar el ar fi spart geamul înainte să cadă în gol.

"Decât o bubuitură am auzit și atât, am pus mâna pe telefon, am văzut omul că e acolo și am sunat la 112". "Am auzit de la noi din bloc, a văzut o doamnă de la etajul 4 când a căzut și a strigat afară să sune cineva repede la poliție", spun martorii.

"De urgență, cadrele medicale alături de personalul ISU au aplicat manevre de resuscitare, însă din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, victima a fost declarată decedată", a declarat Isabela Petre- ISU Argeş.

A murit în fața fratelui său

Alături de băiat în apartament se afla fratele său în vârstă de 18 ani și un educator care în acel moment se ocupa de alți copii.

"Am strigat la băiatul ăla care era cu el: bă, de ce n-ai avut grijă de el? Şi ăla n-a mai zis nimic, ce să mai zică", spune bărbatul.

"Copilul provenea dintr-o familie dezorganizată, la noi este de pe data de 9 martie, a doua zi a și fugit chiar și a fost găsit într-un maxi taxi de către poliție. Încerca să meargă spre casă. Nu știu neapărat dacă îi era dor de acasă și de familie având în vedere familia din care provenea, ci mai degrabă dor de viața aceea libertină, fără reguli", a declarat Gabriela Matei -psiholog DGAPSC.

Potrivit informațiilor din anchetă, tatăl băiatului s-ar afla în închisoare, iar mama ar fi fost implicată într-un caz de incest. În urma acestor situații, copiii au ajuns în grija statului.

"Doamne ferește, nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva", spune o vecină.

Psihologii DGASPC spun că băiatul nu ar fi prezentat simptome suicidale sau de depresie. Poliţiştii au deschis un dosar penal şi trebuie să afle dacă moartea copilului a fost accidentală.

