Video Faliment la Șantierul Naval Mangalia. Angajații, fără salarii de patru luni, rămân fără locuri de muncă

Cel mai mare șantier naval din România intră în faliment. Este vorba despre șantierul Damen din Mangalia unde s-au strâns datorii colosale şi nu s-au mai plătit salariile angajaţilor de luni de zile. Creditorii au respins ieri planul de reorganizare propus de administrator.

de Andreea Filip

la 07.04.2026 , 14:33

Consecințele sunt grave. Șantierul Naval din Mangalia a intrat în faliment.

Contractele de muncă au încetat, iar oamenii vor rămâne, evident, fără un loc de muncă. Vorbim despre cel mai mare șantier din România și unul dintre cele mai importante din Europa.

Oamenii nu și-au mai primit salariile de patru luni. Au primit promisiuni din partea autorităților, au primit salariile din fondul de garantare.

E important de menționat faptul că Şantierul Naval din Mangalia este în insolvență din iunie 2024. De atunci, oamenii au protestat continuu, zilnic, în ultima perioadă. Își doresc locuri de muncă. Spun că nu se pot descurca în momentul acesta cu datoriile pe care le-au strâns de-a lungul ultimelor luni.

Structura acționariatului aici este una mixtă.

Andreea Filip
Andreea Filip Like

