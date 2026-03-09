Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, luni 9 martie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 9 martie 2026.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 67.984 dolari sau 59.080 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 68.354 dolari sau 59.304 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 68.814 dolari sau 59.691 euro.

