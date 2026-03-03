Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, marţi 3 martie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, marţi, 3 martie 2026.

de Cristi Ioniţă

la 03.03.2026 , 07:52
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 68.088 dolari sau 58.216 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 69.882 dolari sau 59.749 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 64.200 dolari sau 54.881 euro.

