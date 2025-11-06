Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 6 noiembrie 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, joi 6 noiembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin se menţine la un nivel asemănător cu nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 103.254 dolari sau 89.914 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 104.526 dolari sau 91.021 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 108.243 dolari sau 94.823 euro.

