Preţul unui bitcoin astăzi, luni 27 octombrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, luni, 27 octombrie 2025.

de Redactia Observator

la 27.10.2025 , 12:11
Preţul unui bitcoin astăzi, luni 27 octombrie 2025

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 115.253 dolari sau 99.188 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 116.035 dolari sau 99.860 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 110.587 dolari sau 94.848 euro.

