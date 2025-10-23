Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 23 octombrie 2025.

Preţul unui bitcoin astăzi, joi 23 octombrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 109.342 dolari sau 94.308 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 110.291 dolari sau 95.126 euro.

Nivelul atins la momentul actual pare peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 108.258 dolari sau 93.372 euro.

