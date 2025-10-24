Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 24 octombrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 24 octombrie 2025.

de Redactia Observator

la 24.10.2025 , 11:06
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 111.027 dolari sau 95.750 euro, după ce, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 111.484 dolari sau 96.144 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 106.684 dolari sau 92.179 euro.

