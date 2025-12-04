Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, joi 4 decembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 4 decembrie 2025.

de Redactia Observator

la 04.12.2025 , 08:40
Preţul unui bitcoin astăzi, joi 4 decembrie 2025 Preţul unui bitcoin astăzi, joi 4 decembrie 2025 - Profimedia

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este la un nivel asemănător cu nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 93.211 dolari sau 80.130 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 94.010 dolari sau 80.707 euro.

Nivelul atins la momentul actual este peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 91.336 dolari sau 78.233 euro.

