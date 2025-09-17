Coaliția s-a reunit azi pentru a tranşa problema prețurilor la alimentele de bază. Negocierile s-au terminat, însă, fără rezultat. În timp ce social-democrații își doresc prelungirea plafonării adaosului comercial, liberalii vor să renunțe la măsură. Prețurile produselor de bază ar putea crește cu aproape 10% de luna viitoare, susțin comercianții.

În 2 ani, prețurile alimentelor de bază au scăzut între 2 și aproape 40%, susţin social-democraţii, CARTON 1,2 care au prezentat colegilor de la guvernare un document cu argumente pentru prelungirea schemei. Făina s-a ieftinit cu aproape 36%, zahărul cu 32%, iar pâinea cu 16%.

"Eliminarea plafonării adaosului comercial va duce la o inflație până în luna decembrie de aproape 15%", avertizează Florin Barbu, ministrul Agriculturii.

Negocieri eșuate în coaliție

Dacă se va renunţa la schemă, comercianţii anticipează scumpiri de luna viitoare.

"Ridicarea plafonării va aduce o creștere medie a produselor plafonate de 5-7%. Nu toate vor crește, probabil carnea de porc nu va crește, s-ar putea ca şi carnea de pasăre să nu crească pentru că la produsele astea sunt practicate niște adaosuri care erau sub adaosul permis de legiuitor. O să crească drojdia, margarina, bulionul, produse lactate", a subliniat Feliciu Paraschiv, președinte Asociația Comercianților Mici și Mijlocii din România.

"Noi am criticat măsuri de genul ăsta. Atunci când ai preţurile plafonate la unele produse, apare efectul de creștere a prețurilor la celelalte care nu poate fi controlat", explică Gabriel Biriş, expert fiscal.

PSD amenință cu un proiect de lege

Dacă Guvernul nu va prelungi măsura, social-democrații vor să depună un proiect de lege în Parlament.

"Există o discuție în partid, vrem să facem o inițiativă legislativă, să fie extinsă (plafonarea) cel puţin trei luni", a spus Daniel Zamfir, senator PSD.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, cere implicarea ANAF în scandalul plafonării și verificarea prețurilor la alimentele de bază.

"Da. Vom demara controale, facem o analiză de risc împreună cu celelalte instituţii şi vom demara controalele pe care domnia sa le-a solicitat", a punctat Alin Nica, preşedinte ANAF.

Declarația controversată a ministrului Agriculturii

Ministrul Agriculturii a stârnit controverse la o conferință de presă în care a comentat obiceiurile de consum ale românilor.

"Dacă vrem să mâncăm brânză franțuzească și avocado și nu vrem să mâncăm roșii și brânză de la țăranii români, sigur că deficitul balanţei comerciale va crește", a glumit ministrul Agriculturii.

Cifrele de la Statistică arată, însă, că anul trecut România a importat citrice în valoare de peste 260 de milioane de euro și banane de aproape 222 milioane de euro. Importurile de avocado s-au ridicat la 19 milioane de euro. De trei ori mai puţin decât merele, de exemplu.

"În societate există o pătură, din păcate mult prea subţire, de consumatori care își pot permite orice produs. Domnul Barbu nu o să schimbe aceste preferințe cu îndemnul de a consuma brânză românească", a adăugat expertul fiscal Gabriel Biriş.

Premierul, Ilie Bolojan, se va întâlni vineri cu retailerii pentru a discuta despre schema de plafonare.

