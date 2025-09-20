Antena Meniu Search
Producţii record la cereale şi rapiţă. Florin Barbu: "Agricultura este cea mai mare bogăţie a României"

Ministrul Agriculturii a anunţat producţii record de cereale şi rapiţă, potrivit News.ro. Agricultorii au obţinut cu peste 5 milioane de tone mai mult decât canditatea de anul trecut.

la 20.09.2025 , 15:12
Producţii record la cereale şi rapiţă. Florin Barbu: "Agricultura este cea mai mare bogăţie a României"

"Producţii record la culturile de toamnă obţinute de fermierii noştri! Acesta este rezultatul sprijinului corect acordat fermierilor", a scris ministrul Agriculturii, Florin Barbu, pe Facebook.

Acesta a prezentat un grafic potrivăt căruia România a obţinut 19,3 milioane de tone de cereale (grâu, secară, ovăz, orz) şi rapiţă, cu peste 5 milioane de tone mai mult decât anul trecut. Din producţia totală, 2,5 milioane de tone sunt de rapiţă.

"Agricultura este cea mai mare bogăţie a României! Iar noi toţi trebuie să cumpărăm produse româneşti", a mai transmis ministrul.

Recent, ministrul Agriculturii a stârnit controverse după o declaraţie referitoare la produsele româneşti. Acesta a comentat într-o conferință de presă obiceiurile de consum ale românilor. Florin Barbu a spus că un avocado costă cât 3 kilograme de roșii românești și că preferința pentru produse precum mozzarella și avocado, în locul roșiilor și brânzei tradiționale, poate contribui la creșterea deficitului comercial.

