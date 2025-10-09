Furtuna Barbara a avut şi o parte bună. Fermierii spun că a salvat recoltele de anul viitor. Ploile au adus peste 200 de litri de apă pe metru pătrat în sudul ţării şi au compensat aproape un an de secetă severă.

Terenurile agricole din Călăraşi au primit apă cât pentru trei luni de secetă.

"Cumulat, în aceste 4-5 zile, am primit cantitatea de 130 de litri de apă. La mine, aici, dacă ar da o dată la trei luni câte un Barbara din ăsta ar fi perfect", susţine un fermier.

După un an de secetă extremă, terenurile din aproape jumătate de ţară au exces de umiditate acum, marcat cu albastru pe hartă.

"E o perioadă foarte bună din punctul de vedere al agriculturii. Deficitul de apă în sol, în anumite zone, ajunsese până la 300-400 de litri", a declarat Florin Barbu, ministrul Agriculturii.

"Mană cerească pentru că ajută la răsărire. Iar în perioada următoare vom putea să efectuăm lucrările de toamnă cu mare uşurinţă. Am însămânţat rapiţă şi urmează să însămânţăm grâul şi orzul", spune Daniel Radu, fermier.

În 72 de ore, au căzut 210 litri de apă pe metru pătrat în Giurgiu, 175 de litri în Constanţa şi 144 la Zimnicea.

"Sperăm că anul acesta va fi un an agricol bun. Ne dorim în continuare aceste precipitaţii. Complementar, noi venim să aducem necesarul de apă prin sistemul de irigaţii", susţine ministrul Agriculturii.

Fermierii au obţinut o producţie-record de cereale anul acesta, aproape 17 milioane de tone, cu patru milioane mai mult decât în 2024.

