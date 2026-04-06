Şi, de la liniştea postului, trecem la grija preţurilor la alimente. Scumpirile accelerează înainte de Paște și vor continua și după sărbători. Ouăle vor costa cu aproximativ 10% mai mult săptămâna asta, iar fructele și legumele cu până la şapte procente. Sunt însă şi comercianţi care profită de această perioadă și măresc adaosurile. Producătorii avertizează că vor urma noi scumpiri, imediat după Sărbători, din cauza costurilor tot mai mari la energie și carburanți. La carnea de pui, cu 5 procente, la pâine cu până la 10%, iar la cafea cu 7%.

În pieţe, preţurile urcă zilnic. "Cel mai rău început de an de la revoluție încoace. Per total vom vedea încă o creștere a prețului cărnii de miel spre jumătatea săptămânii celelalte produse vor avea o evoluție crescândă, ca să zic așa, constantă", a declarat Feliciu Paraschiv, vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din Români. Oricum, coşul de Paşte ne costă deja cu 12% mai mult decât anul trecut. Peste care se vor adăuga alte scumpiri, în această săptămână.

Începem cu nelipsitul cozonac, care e cu aproape 16% mai scump decât anul trecut. Pe ouă dăm cu 14% mai mult. Ne face cu ochiul și ciocolata, plus 30%. Carnea de miel? Tradiție, nu discutăm. Plătim cu aproape 9% în plus. Nu uităm pâinea și vinul. Trecem și pe la verdețuri, unde scumpirile sunt ceva mai mici. Iar ce e mai rău abia urmează. Liberalizarea pieţei gazelor pentru firme şi scumpirea motorinei se vor simţi la raft abia după Paşte. Reprezentanții patronatelor din industria de panificaţie acuză lipsa unor măsuri eficiente din partea Guvernului pentru limitarea impactului acestor creșteri.

"Am înregistrat până acum un 6,5% creștere de costuri faţă de luna trecută. A venit acum de la 1 aprilie și creșterea prețului la gaze, categoric au apărut contracte cu 10-15-20% creștere de preț. Deocamdată, noi nu stim ce se va întâmpla. Nu putem rezista. E clar, dar în niciun caz nu ne putem permite să lucrăm în pierdere", a declarat Aurel Popescu, preşedinte Rompan. "Automat trebuie să le scumpim. Indiferent că e porc, că e vită, că e oaie. De exemplu, pulpița cu os acum e 46, a fost undeva la 36, 38, 40, a oscilat foarte mult ca și creștere. Mult. Un leu, doi, dar într-un an de zile s-au strans", a declarat Simona Mandache, producător de carne.

"Noi și toți angajații pe care ii avem la strână, îi plătim mai scump. Plus pășunile se adaugă tot mai mult. Plus toate sunt tot mai scumpe de la an în an. Și noi nu ne mai încătrăm, de exemplul, prețul de an 2024, în 2026, toate s au scumpit cu 30%", a declarat Ioan, producător de lactate. Cele mai afectate ar putea fi produsele de bază, precum pâinea, lactatele și carnea, unde costurile energetice au o pondere ridicată. Unele estimări indică scumpiri, în medie, de 10% după Paşte.

