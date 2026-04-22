Cu cât a urcat șomajul în România. Cel mai ridicat, în rândul tinerilor

Rata de ocupare a românilor cu vârste între 15 și 64 de ani a coborât la 63% în 2025, cu 0,8 puncte procentuale sub nivelul din 2024, potrivit INS. Tinerii rămân cei mai afectați de șomaj, cu o rată de 26,1%. Dintre aceștia, 12,8% sunt șomeri de lungă durată, iar incidența ajunge la 49%, relatează News.ro.

"În anul 2025, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 63,0%, în scădere faţă de anul anterior cu 0,8 puncte procentuale. În anul 2025, rata de ocupare1 a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 69,0%, în scădere faţă de anul anterior cu 0,5 puncte procentuale. În anul 2025 populaţia activă a României era de 8194,6 mii persoane, din care 7694,3 mii erau persoane ocupate şi 500,3 mii erau şomeri", transmite INS.

Rata de ocupare, mai ridicată în mediul urban decât în rural

Ca şi în anii anteriori, rata de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (71,4%, faţă de 54,4% la femei). Pe medii de rezidenţă, rata de ocupare a fost mai mare în mediul urban (69,7%, faţă de 56,0% în mediul rural).

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 17,6%, iar cea a persoanelor vârstnice (55-64 ani) de 57,0%.

Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru populaţia în vârstă de muncă s-a înregistrat în rândul persoanelor cu studii superioare (90,1%). Erau ocupate 65,8% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi 34,9% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie.

Salariaţii, în scădere faţă de anul precedent (-13,5 mii persoane), au deţinut în continuare cea mai mare pondere (86,9%) în totalul populaţiei ocupate. În anul 2025 lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau 11,7% din populaţia ocupată.

Distribuţia populaţiei ocupate pe forme de proprietate arată că sectorul privat a absorbit 82,3% din aceasta; sectorul public concentra 17,1% din populaţia ocupată, iar ȋn sectorul mixt lucrau 0,6% dintre persoanele ocupate.

Specialiştii în diverse domenii de activitate şi lucrătorii în domeniul serviciilor înregistrau cele mai mari ponderi ȋn totalul populaţiei ocupate (18,4% fiecare). Ponderi însemnate în totalul populaţiei ocupate deţineau şi muncitorii calificaţi şi asimilaţi (17,0%).

Din totalul persoanelor ocupate, 10,1% lucrau în sectorul agricol, 32,4% în industrie şi construcţii, iar 57,5% în servicii. În activităţile neagricole erau ocupate 6918,3 mii persoane, ponderi semnificative în rândul acestora fiind deţinute de persoanele care îşi desfăşurau activitatea în industria prelucrătoare (20,4%), comerţ (19,9%) şi construcţii (12,2%).

Din totalul persoanelor ocupate, în anul 2025 au lucrat cu program parţial 189,4 mii persoane (2,5%). Marea majoritate a persoanelor ocupate cu program parţial lucrau în sectorul agricol (66,4%).

Cât muncesc românii, în medie, într-o săptămână

În anul 2025, durata medie efectivă a săptămânii de lucru pentru activitatea principală a fost de 38,2 ore pe săptămână; 43,3 mii persoane au desfăşurat şi activităţi secundare, lucrând în medie 10,6 ore pe săptămână.

Rata şomajului a fost de 6,1%, valoare mai mare cu 0,7 puncte procentuale decât cea înregistrată în anul precedent.

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 0,2 puncte procentuale (6,2% la bărbaţi, faţă de 6,0% la femei), iar pe medii de rezidenţă de 6,8 puncte procentuale (9,8% în rural, faţă de 3,0% în urban).

Tinerii, cei mai afectați: șomaj de peste 26%

Pe grupe de vâstă, rata şomajului a înregistrat nivelul cel mai ridicat (26,1%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

Şomajul a afectat în măsură mai mare absolvenţii cu nivel de educaţie scăzut şi mediu, pentru care rata şomajului a fost de 17,6%, respectiv 5,1%.

Rata şomajului a fost de doar 1,8% în cazul persoanelor cu studii superioare.

Rata şomajului de lungă durată (în şomaj de un an şi peste) a fost de 2,1%, iar incidenţa şomajului de lungă durată (ponderea persoanelor aflate în şomaj de un an şi peste în total şomeri) a fost de 35,1%. Pentru tineri (15-24 ani), rata şomajului de lungă durată (în şomaj de şase luni şi peste) a fost de 12,8%, iar incidenţa şomajului de lungă durată în rândul tinerilor de 49,0%.

