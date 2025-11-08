Războiul tarifelor lui Trump ajută învoluntar România. Un gigant japonez mută producția din China la noi 

Compania japoneză Makita, cunoscută la nivel global pentru producția de scule electrice, își relochează o parte din producție din China către România și Thailanda, într-o mișcare strategică menită să evite efectele "războiului" comercial dintre SUA și China, potrivit unei analize Profit.ro . Astfel, echipamentele destinate pieței americane vor fi fabricate tot mai mult în România și Thailanda, în locul uzinelor din China.

Grupul japonez Makita își mută o parte din producția din China către România și Thailanda, în contextul tensiunilor comerciale dintre SUA și China. Potrivit datelor Profit.ro, cele două baze de producție, care furnizează acum sub 10% din exporturile companiei către piața americană, ar urma să ajungă la aproximativ 30% fiecare până în martie.

În România, Makita operează o fabrică la Brănești, în apropiere de București, unde producția depășea în 2020 5,8 milioane de scule electrice. Compania are în plan dublarea capacității la circa 12 milioane de unități pe an și pregătește o investiție de 77 milioane de lei într-o hală de depozitare de 17.600 de metri pătrați, a cărei construcție este programată să înceapă în toamnă.

La inaugurarea fabricii din Brănești, în urma unei investiții de 50 de milioane de euro, Makita preconiza ca unitatea de producție să devină cea mai importantă din Europa. Grupul are fabrici în Brazilia, China, Thailanda, Germania, Marea Britanie și SUA, aproximativ două treimi din producția de scule fiind realizată în afara Japoniei, potrivit sursei citate.

