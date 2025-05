"Arde maşina, uite, mi-a dat foc! La mine la maşină". Scenele s-au petrecut după miezul nopţii, într-un cartier liniştit din Orăştie. Doi bărbaţi sunt surprinşi camerele de supraveghere în timp ce dau târcoale unei maşini parcate. La un momentat dat, unul dintre ei aprinde vălvătaia. În câteva secunde flăcările înghit autoturismul, iar o ciupercă de foc luminează cartierul. Bubuiturile îi trezesc pe oameni. Cei doi indivizi se urcă la volan şi fug înainte să fie văzuţi.

Au incendiat maşina şi au fugit

"Din somn m-am trezit când a explodat. Am crezut că e cutremur şi se răstoarnă blocul. Şi când am văzut un foc mare, vă daţi seama că am făcut atac de panică că sunt cardiacă. Mi-am zis: ajunge la geamuri, ajunge la oameni şi ard", povesteşte o martoră.

Din maşină a mai rămas doar caroseria. Flăcările s-au extins şi la blocul din apropiere şi au distrus tencuiala şi uşile.

Surse Observator spun că în spatele incendiului s-ar ascunde, de fapt, o răzbunare din dragoste. Bărbatul care a pus în aplicare planul exploziv ar fi vrut să îi dea o lecţie partenerului fostei sale iubite..

"S-a stabilit o cauză probabil, acesta fiind acţiunea intenţionată. Autoturismul ardea generalizat, au acţionat imediat pentru stingerea incendiului, au lichidat incendiul, maşina fiind distrusă aproape în totalitate", a declarat Lucian Morogan, ISU Hunedoara.

Incendiatorii sunt căutaţi

Anchetatorii încearcă acum să dea de urma incendiatorilor. "Avem un cerc de suspecţi, colegii mei continuă cercetările şi depun eforturi in vederea stabilirii cu exactitate a identităţii persoanelor implicate", spune Bogdan Niţu, IPJ Hunedoara.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere prin incendiere.

Un atac similar, în stil mafiot, a avut loc şi anul trecut în Arad. Patru maşini au ars complet, iar alte patru au fost distruse. Ţinta ar fi fost fiul unui fost poliţist.

