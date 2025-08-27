Premierul anunţă reforme, dar unele privilegii par de neclintit. Executivul vrea să reducă cu aproape o treime salariile din ASF, ANRE și ANCOM, dar angajații acestor instituții, în care veniturile sar de zeci de mii de lei pe lună, se opun vehement tăierilor pregătite de Guvern.

Angajații ASF, ANRE și ANCOM au printre cele mai mari salarii dintre toți bugetarii. Venitul mediu net din aceste instituitii poate depăși 18.000 lei. Președinții câștigă însă și de 14 ori mai mult decât un român cu venit mediu. Indemnizațiile pornesc de la 61.000 lei și pot ajunge la peste 75.000 lei.

Sindicaliștii ASF, ANRE și ANCOM au transmis o scrisoare Parlamentului

Aceștia susțîn că tăierile de salarii de 30% ar duce la riscuri sistemice. În opinia lor, măsurile ar afecta direct autonomia și independența organizatorică a instituțiilor pentru că Guvernul vrea și reducerea posturilor cu până la 30%.

"Trebuie să găsim un echilibru că lucrătorii funcționarii publici să-i păstrăm și mai puţin acele sinecuri de care se vorbește de fapt în spațiul public", spune Horaţiu Raicu, secretar general BNS

Până pe 30 septembrie conducerile trebuie să prezinte în ședința de Guvern o nouă grilă de salarizare, iar organigramele refăcute vor intră în vigoare la 1 ianuarie.

"Administrația publică în general și centrală și locală este extrem de stufoasă. 1 milion 300 mii de oameni și culmea în ultimii ani deși avem digitalizare a tot crescut. E ceva nenatural aici, trebuie făcută reducere de personal", spune Adrian Codîrlașu, președinte CFA.

"Mi se pare anormal cu totul că un președinte sau o persoană de conducere, să câștige de câteva ori mai mult decât președintele româniei sau de cât miniștrii", spune Radu Mihai, preşedinte Comisia de IT Camera Deputaţilor.

Tăieri vor fi și în administrația locală. Liderii coaliției au decis că primăriile să încasese bani de la Guvern în funcție de datele de la Institutul Național de Statistică și nu de la recensământ. Pentru că fondurile vor fi mai mari decât în proiectul inițial, primarii vor trebui să reducă și mai mult posturile.

23% dintre angajații din administrația locală vor fi disponibilizați

"S-ar putea în anumite localități să vb de concediere colecxtiva vor trebui acordate plăti compensatorii, de asemenea trebuie să avem în vedere și o reconversie profesională", spune Horaţiu Raicu, secretar general BNS.

"Atât timp cât Guvernul da banii, să impună standarde de performanță și număr de oameni. Da acolo unde primăriile se autofinanțează să facă ce doresc", spune Adrian Codîrlașu, președinte CFA.

Pachetul doi de măsuri va fi adoptat la finalul săptămânii și asumat de Guvernul Bolojan luni în Parlament.

