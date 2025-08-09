Noul proiect de lege, care reglementează pensiile private și limitează retragerea banilor, a stârnit un val de controverse. Specialiștii acuză Guvernul că stabilește din pix valoarea pensiei, iar de profit se bucură furnizorii de plată care încasează comisioane. În schimb, avocații susțin că legea ar putea fi neconstituțională. Subiectul a stârnit tensiuni și în coaliție.

Românii care au acumulat în fondul privat de pensii sub 15.370 lei vor fi singurii care vor putea retrage toţi banii odată. Ceilalţi pot scoate doar 25% şi apoi primesc tranşe fixe lunare de 1.281 lei, valoarea pensiei minime. Ştefania are 60.000 lei în piloanele 2 şi 3. Cotizează din 2008, iar măsura o revoltă.

"Nu e în regulă să se schimbe regulile în timpul jocului. Aş fi vrut să-i retrag pe toți", a spus Ştefania Dincă, participantă piloane 2 şi 3.

"Ideal ar fi să avem toţi dreptul de a alege. Belgia unde se poate lua 100% și omul decide ce face, celelalte țări sunt 25-30%. Impozitarea, aici e statul lacom, pentru că acolo unde se iau sume mai mici, de 15%, fie sunt scutite de impozit, fie au impozit la jumătatea decât în cazul în care se ia toată suma", a explicat Adrian Codîrlaşu, preşedinte CFA.

Experţii vin cu propuneri

"O văd exact ca pe o colectivizare în care absolut toată lumea, indiferent cu ce vine la colectiv, va primi aceeași valoare și efectiv nu are niciun sens. Există o opțiune mult mai bună și anume să se stabilească o valoare minimă, nu fixă", a precizat George Mot, expert pensii private.

"Am propus retragerea unei sume mai mari la timpul pensionării, până la 100% în cazuri medicale", a subliniat şi Alin Iacob, preşedinte Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare.

Acum, administratorii fondurilor de pensii private fac plăţile către pensionari. Potrivit noului proiect, pe piaţă vor apărea şi furnizorii de plată. Iar comisionul plătit de români din valoarea activului va fi de 0,05%, mult prea mare, cred experţii.

"Plătim administratorii cu 0,02% pentru administrarea unor investiții în instrumente financiare ceva mai complexe și plătim un comision dublu pentru constituirea de depozite şi cumpărarea de titluri de stat? Nu prea are nicio logică din punctul meu de vedere", a adăugat George Mot.

Cum calculezi plăţile eşalonate

Să luăm exemplul unui român care a acumulat 50.000 de lei în pilonul 2. Odată ce banii ajung la fondul de plată sunt reinvestiţi la un randament de 7%. Primeşte suma în 39 de tranşe, iar comisionul perceput este aproape 550 lei. Pare o sumă mică, însă fondul de plată va strânge bani de la 9 milioane de viitori pensionari. Profitul contributorului este de aproape 6.000 lei. Îl va primi însă la finalul perioadei, în luna 40. Avocaţii cred că legea ar putea fi neconstituţională.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Vorbim de problema de proprietate, pentru că dreptul la pensie e un drept de proprietate. Vorbim de posibilitatea fiecărui cetățean care se simte lezat să acționeze în instanță, care va fi sesizată cu o problemă contractuală", a menţionat Mădălin Penciu, avocat.

Legea va fi discutată şi săptămâna viitoare în Guvern.

Florentina Lazăr Like În Guvern se iau cele mai importante decizii pentru noi, românii. Se majorează sau scad pensiile și salariile, se măresc taxele și impozitele, se fac sau se mimează reforme. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord să retrageți, la pensionare, doar 25% din suma acumulată în Pilonul II? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰