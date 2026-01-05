Antena Meniu Search
ROBOR la 3 luni începe 2026 la 6,14%. Care sunt valorile ROBOR la 6 și 12 luni și ce spun estimările

ROBOR la 3 luni, indice de referință pentru creditele în lei cu dobândă variabilă, a deschis anul 2026 la nivelul de 6,14%, același nivel la care a încheiat și anul 2025, potrivit datelor publicate de BNR, în timp ce ROBOR la 6 și 12 luni înregistrează ușoare creșteri.

de Redactia Observator

la 05.01.2026 , 11:48
ROBOR la 3 luni, utilizat pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate de populaţie înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele companiilor, a deschis 2026 la nivelul de 6,14%, potrivit datelor publicate luni de BNR.

Indicele a închis anul 2025 tot la 6,14%, o creştere de aproximativ 3,7%, în termeni relativi, faţă de începutul lui 2025, când indicele era cotat la 5,92% (3 ianuarie 2025). În cel mai recent sondaj al Asociaţiei CFA România, din luna decembrie, indicele ROBOR la 3 luni este preconizat să atingă 5,82% în următoarele 12 luni.

De asemenea, ROBOR la 6 luni, utilizat la calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, este cotat luni, în prima zi bancară din an, la 6,28%, iar ROBOR la 12 luni, la 6,49%, în creştere de la 6,48% pe 31 decembrie 2025, notează zf.ro, citat de Mediafax.

Redactia Observator
Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

