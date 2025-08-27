Orașul din România unde Rheinmetall construiește cea mai modernă fabrică de pulberi de muniție "din lume"

Statul român și compania germană Rheinmetall vor construi la Victoria, județul Brașov, "cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniţie din lume" în valoare de 535 de milioane de euro. Contractul a fost renegociat de Ministerul Economiei, obținându-se pentru România drept de veto, implicarea furnizorilor locali, costuri de licență mai avantajoase și economii de peste 93 de milioane de euro. Construcţia fabricii va începe anul viitor, va dura trei ani, va crea 700 de locuri de muncă și va consolida rolul României ca jucător regional în industria de apărare.

Statul român, împreună cu firma germană Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament, va construi în ţara noastră o fabrică de pulberi pentru muniţie în valoare de 535 de milioane de euro, a anunţat, miercuri, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului într-un comunicat de presă.

Fabrică de pulberi pentru muniție, construită de la zero în România

"Astăzi, în Germania, ca reprezentant al Guvernului României, ministrul Radu Miruţă a definitivat cadrul contractual pentru realizarea, la Victoria (judeţul Braşov), a unei investiţii strategice: o fabrică de pulberi pentru muniţie, construită de la zero, care are şansa să fie cea mai performantă din lume", arată sursa citată.

Ceremonia de semnare a avut loc în prezenţa CEO Rheinmetall, Armin Papperger, şi a unor oficiali de rang înalt: secretarul general NATO, Mark Rutte, ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, vicecancelarul german Lars Klingbeil, preşedintele Bulgariei, Rumen Radem. MEDAT precizează că au avut loc "câteva săptămâni intense de discuţii şi negocieri, de muncă serioasă, cu respect faţă de parteneri, dar cu fermitatea de a apăra interesul României".

"Când am preluat mandatul, am găsit un contract cu prevederi comerciale considerate bătute în cuie. Nu am putut accepta condiţii mai puţin avantajoase decât avem azi pentru România. Azi, am demonstrat că, dacă negociezi corect şi ferm, se poate schimba şi ceea ce alţii spuneau că e imposibil", a declarat ministrul Economiei, Radu Miruţă, citat în comunicat.

Detaliile investiției în valoare de 535 de milioane de euro din Braşov

Potrivit ministrului, prin redeschiderea discuţiilor şi invocarea principiilor comerciale simetrice, au fost obţinute pentru România: drept de veto asupra deciziilor majore; obligativitatea implicării furnizorilor români în proiect; costuri de licenţă corecte; participaţie clar cuantificată pentru statul român.

Faţă de forma contractuală pe care a preluat-o actualul ministru, negocierile au dus la o economie pentru statul român de peste 93 de milioane de euro. "Acest rezultat a fost posibil cu sprijinul Administraţiei Prezidenţiale şi al prim-ministrului, dar şi datorită unei echipe de profesionişti pregătiţi, consilierului ministrului pe probleme de dezvoltare, Remus Cotuţ, care şi-a câştigat respectul partenerilor germani", se mai scrie în comunicat.

Construcţia fabricii de pulberi pentru muniţie va începe anul viitor, va dura trei ani şi va crea 700 de locuri de muncă directe în zonă. Astfel, România îşi asigură materia primă necesară industriei de armament şi un rol de jucător regional relevant în domeniu. "Acesta este motivul pentru care insist ca în fruntea companiilor de stat să fie profesionişti: pentru ca investiţii strategice ca aceasta să aibă cadrul şi oamenii potriviţi. Nu cedez. Şi nu voi ceda atunci când e vorba de interesul României", a mai spus ministrul Radu Miruţă.

