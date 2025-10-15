Cei care îşi produc energia electrică singuri îşi vor putea compensa facturile de la alte proprietăţi cu surplusul produs. Mai mult, cantitatea care le depăşeşte consumul va putea fi folosit și pentru plata facturii de gaz. Legea a fost votată astăzi, în Parlament.

Cei care produc electricitate acasă, cu panouri fotovoltaice, vor putea folosi surplusul ca să acopere consumul de la o altă o proprietate, dacă o au. Pentru asta, este nevoie să îndeplinească trei condiţii: contractele să fie pe același nume, la același furnizor și în aria aceluiaşi distribuitor. Astfel, energia produsă la o casă poate reduce factura de la un apartament.

În plus, prosumatorii vor putea compensa și facturile la gaze naturale, dacă au același furnizor pentru ambele utilități. Deocamdată, această măsură se va aplica doar persoanelor fizice cu instalații de maximum 27 kW.

Trei din 10 prosumatori se califică acum pentru această formă extinsă de compensare.

Articolul continuă după reclamă

În prezent, România are peste 250.000 de prosumatori, cu o putere totală instalată de aproape 3.000 MW - echivalentul a patru reactoare nucleare.

Lucia Cujbă Like În spatele cifrelor reci, suntem noi și banii noștri. Ele dau nuanță și rigoare, perspective și context. Cum muncim, cum cheltuim, cum trăim? Care e valoarea banilor și cât ne costă să fim români? ➜

Întrebarea zilei Vă e greu să găsiţi locuri pentru analize decontate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰