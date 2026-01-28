Inteligența artificială nu mai ține de filmele Science Fiction, ci face parte din prezent și schimbă complet regulile jocului. În 2026, tehnologia a trecut de faza de testare și influențează puternic piața muncii la nivel global.

Un raport al Fondului Monetar Internațional arată că aproape jumătate dintre locurile de muncă sunt deja afectate de AI, fie prin automatizarea sarcinilor, fie prin schimbarea modului de lucru. Iar angajaţii care nu învaţă să lucreze cu "noul coleg"... dispar.

Contabilitate, marketing, IT sau graphic design sunt doar câteva dintre industriile care se clatină, pe măsură ce inteligența artificială preia sarcini tot mai complexe, până de curând realizate exclusiv de oameni.

"Tot ceea ce înseamnă activități repetitive, adică înregistrări de facturi, operare de documente, toate lucrurile astea vor fi efectuate de inteligență artificială aici vorbim despre sisteme informaționale avansate sau tehnologii de tip blockchain care, ce fac acestea? Nu fac decât să să preia activitățile repetitive și să le facă ei automat, ne mai fi necesară muncă umană", spune Pompei Mititean, specialist contabil.

Studiile arată că temerile angajaţilor privind pierderea locului de muncă din cauza AI au crescut de la 28% în 2024 la 40% în 2026.

"Acele joburi pe care le făceau juniorii au dispărut treptat, treptat. Sunt companii care au dat afară, care au vrut să nu mai angajeze, dar totuși și-au dat seama că au nevoie și de amprenta umană", spune Adina Săniuţa, specialist marketing.

Dar dacă pentru unii Inteligenţa Artificială este vazută că o ameninţare, unii o văd că pe un ajutor. Datele recente arată că 4 din 10 români se folosesc de AI pentru job.

"Ne ușurează foarte tare sarcinile repetitive. Graficienii care aveau aceste sarcini repetitive erau doar mai plictisiți, acum sunt mai bine dispuși. Nu au dispărut, sunt în continuare angajați și sunt mult mai productivi și mai liniștiți", spune Timotei, grafician.

"Angajatorii, companiile identifica metode, mijloace, instrumente în care pot integra inteligența artificială. Dacă anul trecut existau niște estimări, niște opinii legate de modul în care AI poate fi folosită concret, pe măsură ce o utilizăm vedem în ce categorie de activități poate fi integrată", spune Oana Datki, specialist resurse umane.

Angajatorii sunt de părere că adaptarea și recalificarea vor face diferența pe piața muncii.

"O să fiu direct și voi spune că nu cred că poate înlocui angajații, ci sigur. Cel puțin dacă vorbim de poziții entery-level, pozițiile operaționale, unde acolo mai ales în ultimii 4-5 ani a fost destul de fluctuantă și atunci fix asta face AI-ul", spune Christian Tudorache, angajator.

Soluția nu e să ne luptăm cu tehnologia, ci să învățăm să lucrăm cu ea. Cursurile de reconversie, competențele digitale de bază și folosirea inteligenței artificiale pot face diferența. Tot mai mulți angajați o folosesc deja zilnic, iar cei care se adaptează au șanse mai mari să rămână pe piața muncii.

Astfel de cursuri încep de la aproximativ 600 de lei pentru competențe digitale online și pot ajunge până la 1.000 de lei pentru programe care oferă certificare profesională.

