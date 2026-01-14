Soluţie de criză la care apelează tot mai mulţi români: oamenii îşi iau un al doilea job, part time, pentru a face faţă scumpirilor şi taxelor tot mai mari. Munca suplimentară aduce venituri cu 30 la sută mai mari, dar specialiştii atrag atenţia că preţul plătit ar putea fi mult mai mare. Mulţi pot ajunge la epuizare din cauza programului încărcat de lucru.​

O platformă care intermediază colaborarea între angajatori şi cei care îşi caută un job a înregistrat o explozie în ultimele luni, cererea oamenilor care caută venituri suplimentare a crescut de trei ori. În medie, se postează peste 100 de anunțuri noi pe zi.

"De când a crescut cererea? Clar că de la începutul anului. Cred că din cauza scumpirilor, a explodat platforma ca și trafic.Tot felul de munci: de la treburi casnice, îngrijire vârstnici, persoane care ajută la cumpărături. Cred că oamenii caută soluții pentru rotunjirea veniturilor", spune Gili Boruz, fondator platformă.

Mai ales că salariul mediu a crescut doar cu 4%, în timp ce prețurile au crescut cu aproape 10%.

"Eu sunt părinte monoparental și cresc un copil singură de la 8 luni de zile. Și numai cu două joburi am putut să răzbesc. Și copilul, și casa, și impozite, taxe. Efectiv", spune o femeie.

Doi din zece români caută al doilea job

Angajatorii apelează la munca ocazională pentru a acoperi lipsa de personal.

"Am avut nevoie de angajați în cafenea, am avut nevoie de ajutor de bucătar. Și au aplicat destul de mulți. Majoritatea au fost tineri. Și când am avut nevoie de un electrician, un instalator, am apelat la platformă", spune Eduard Ancuța, proprietar cafenea.

Şi ANOFM a pus la dispozitie in acest an 30 de mii de locuri de munca. Cele mai multe pentru curieri, muncitori in constructii sau lucratori comercial. Cu un job suplimentar, ocazional sau part time, românii isi pot mări veniturile cu 30-40%. De exemplu, un sofer poate sa câştige 2.000 de lei, pentru 10 zile de muncă.

Principalele categorii sociale care au nevoie de venituri suplimentare sunt tinerii până în 25 de ani, ei caută activități care nu au nevoie de calificare pentru a câștiga bani de buzunar. O altă categorie o reprezintă pensionarii activi, care caută activități flexibile, predictibile și aproape de casă, cei mai mulți din teama că nu își vor putea acoperi costurile doar din pensie.

"Angajatorii nu mai pot crește salariile ca să acopere inflația, a scăzut puterea de cumpărare. Își vor joburi part-time chiar și middle managerii și specialiștii, chiar și oamenii calificați își doresc să facă ride sharing, vor să fie șoferi, să facă servicii, bone, traducători", spune Sorina Faier, Specialist HR.

Specialistii avertizeaza că acest al doilea job poate să ducă la burnout.

