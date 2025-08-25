Tot din presiunea de a strânge cât mai mulţi bani la buget, statul trece şi peste hotare. Milioane de români din străinătate vor plăti din nou taxe, după 8 ani în care au fost scutiţi de ele. Ministerul Afacerilor Externe propune reintroducerea unor tarife pentru serviciile consulare oferite în diaspora.

Taxa pentru eliberarea documentelor de călătorie ar putea ajunge la 55 de euro pentru un nou pașaport sau o nouă carte de identitate. Excepție fac doar cazurile în care actele au fost furate.

Și vizele de lungă ședere s-ar putea scumpi semnificativ, de la 120 la 200 de euro – o creștere de peste 60%. Majorări sunt luate în calcul și pentru anumite servicii notariale, cum ar fi legalizarea traducerilor, unde tariful ar putea crește de la 20 la 30 de euro.

Potrivit estimărilor Ministerului Afacerilor Externe, dacă aceste tarife ar fi fost aplicate și anul trecut, statul ar fi încasat aproape 40 de milioane de euro. Din această sumă, 18 milioane ar fi provenit doar din taxele pentru vizele de lungă ședere.

Toate aceste taxe ar putea intra în vigoare de la începutul anului viitor, dacă proiectul este adoptat. Deocamdată, proiectul este pus în transparenţă decizională pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

