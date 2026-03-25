După aproape o lună de scumpiri, s a înregistra cea mai mare creşterea de pe o zi pe alta, la pompă: 20 de bani pe litru la motorină. Guvernul combate recordul cu încă o amânare a ordonanţei care temperează preţurile. Actul normativ ajunge mâine în şedinţa de Guvern chiar dacă astăzi CES a dat aviz negativ. Potrivit surselor Observator, se lucrază la încă o altă ordonanţă care prevede de această dată scăderea accizelor. Abia atunci, spun specialiştii, am putea vedea primele ieftiniri la pompă.

Un important distribuitor de carburanţi din ţară a făcut peste noapte cea mai mare majorare de preţ de la începutul crizei. De ieri şi până azi, carburanţii s-au scumpit şi cu 20 de bani pe litru. Motorina se vinde acum cu aproape 10,30 lei. În ultima lună, preţul mediu al motorinei a crescut cu peste 20%, iar pentru un plin plătim cu 100 de lei mai mult faţă de luna trecută. Ordonanţa de Guvern menită să pună o uşoară frână scumpirilor a fost amânată din nou. Proiectul a primit aviz negativ de la Consiliul Economic şi Social. Membrii CES consideră măsurile "otova" și "insuficiente". Avizul are doar rol consultativ, aşa că Executivul merge mai departe cu actul normativ în şedinţa de mâine.

Nici specialiştii, nici givernanţi nu se aşteaptă la mari scăderi de preţ, cel mult 50 de bani. "Consumatorul probabil se va aşteapta la o scădere de câteva zeci de bani. 20, 30, 50 de bani. Dar e posibil, fiind toată această volabilitate, uneori să fie insesizabilă acea scădere", a declarat Cristi Tudorescu, analist financiar. Actul care insituie stare de criză prevede şi reducerea proporţiei de bioetanol din carburanţi. O ieftinire de 10 bani pe litru, la pompă, potrivit iniţiatorilor. Ordonanţa are ca scop evitarea penuriei de combustibili dar deschide o portiţă pentru raţionalizare. Exportul de motorină nu se va putea face decât cu acordul Ministerului Energiei. Chiar şi aşa s a ajuns la situaţii alarmante.

"Oamenii au început să vină cu cisternele în benzinării. Asta crează riscul ca în special în benzinăriile care sunt mai izolate să rămână fără motorină", a declarat Gabriel Biriş, consultant fiscal. Potrivit surselor observator, Guvernul ia în calcul să dea o a doua ordonanţă de urgenţă, săptămâna viitoare, prin care să scadă şi accizele. Asta ar aduce pentru şoferi ieftini mai mari. Scenariul pe care se lucrează vizează mai multe praguri. Cu cât prețul urcă, cu atât reducerea e mai mare. De exemplu, dacă luăm ca reper 10 lei pe litru de carburant, vorbim de o reducere de aproximativ 30 de bani. Pe măsură ce prețul se apropie de 11 lei, reducerea se dublează. La 12 lei pe litru, tăierile sunt mai consistente: de un leu. Iar dacă motorina şi benzina ajung la 13 lei, se atinge reducerea maximă: 1 leu şi 20 de bani pe litru.

Impactul bugetar al celor două măsuri este estimat la un miliard de lei, potrivit guvernului. "Veniturile suplimentare obținute din TVA, ca urmare a scumpirilor carburanților, nu vor rămâne la buget, ci vor fi introduse într-o schemă de finanțare care să atenueze impactul creșterii prețurilor", promite premierul Ilie Bolojan. "Cred că autorii nu înţeleg cum funcţionează piaţa. Deci această măsură duce la scădere de venituri bugetare, creştere de deficit, creştere de sume împrumutate, creştere de dobânzi plătite de noi toţi, inclusiv cei care nu avem maşină", a declarat Gabriel Biriş, consultant fiscal. Oamenii nu mai aşteaptă soluţiile guvernului, iau măsuri pe cont propriu. Mulţi şoferi îşi trec maşinile pe GPL.

"Cererea efectiv a explodat. Adică, dacă înainte aveam programări până pe săptămâna viitoare, acum, următorul loc disponibil este pe întâi sau pe doi mai", a declarat Mihai Muscalu, proprietar atelier montare rezervoare GPL. Preţul instalării unui sistem GPL este, în medie, de 3.000 de lei. România este printre ultimele ţări europene fără măsuri concrete la o lună de la izbucnirea crizei carburanților.

