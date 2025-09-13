Ryanair amenință cu noi tăieri de zboruri spre Spania. 2 milioane de locuri au fost deja anulate

Directorul executiv al grupului Ryanair, Michael O'Leary, a declarat că ar putea reduce încă un milion de locuri pe zborurile către Spania vara viitoare dacă operatorul aeroportuar spaniol Aena nu renunță la majorarea de 6,5% a taxelor aeroportuare anunțată.

Compania aeriană irlandeză a anulat deja până la 2 milioane de locuri în această iarnă și vara trecută, ca urmare a refuzului de a plăti o majorare de 6,5% a tarifelor impusă de operatorul spaniol de stat Aena, potrivit Financial Times.

"Trebuie să mă întorc la Madrid peste două săptămâni, probabil voi anunța încă 1 milion de locuri eliminate pentru vara viitoare", a declarat Michael O’Leary, directorul Ryanair, pentru Financial Times, după adunarea anuală a companiei de joi.

"Dacă costurile în Spania regională sunt prea mari, voi zbura în altă parte. Mai bine zburăm la același cost spre destinații precum Palma, în Mallorca, decât spre Jerez", a mai declarat acesta.

Ryanair a cerut Aena să anuleze creșterile de costuri. "Dacă guvernul spaniol nu poate convinge Aena să renunțe, atunci nu am niciun interes să îi deservim", a adăugat O’Leary.

Săptămâna trecută, compania a anunțat că nu va opera zboruri de iarnă spre aeroporturi spaniole precum Santiago de Compostela, Vigo, Valladolid, Jerez și Tenerife din Insulele Canare.

Conflictul Ryanair cu Aena este cel mai recent episod din seria disputelor purtate de companie cu mari operatori europeni de aeroporturi pe tema tarifelor. O’Leary a spus că Ryanair s-a confruntat anul acesta și cu autoritățile franceze.

Aena, care susține că majorarea este de 0,68 euro pe pasager, a acuzat Ryanair de "șantaj" și lipsă de onestitate, spunând că operatorul aerian a depus oficial cereri pentru a opera un număr mai mare de zboruri, contrar declarațiilor privind anulările de rute.

Șeful Aena, despre Ryanair: companie "impertinentă"

Președintele Aena, Maurici Lucena, a catalogat săptămâna trecută Ryanair drept "impertinentă", acuzând compania că are o viziune "periculos de plutocratică" asupra politicii, potrivit căreia "deciziile guvernamentale ar trebui să se plieze pe interesele celor mai puternice companii din punct de vedere economic".

Nu există semne că guvernul de stânga al Spaniei ar fi dispus să sprijine Ryanair. Lucena este fost politician al partidului socialist aflat la putere, iar ministrul spaniol al transporturilor, Óscar Puente, a sprijinit Aena săptămâna trecută, acuzând Ryanair de "șantaj".

Statul spaniol deține 51% din operatorul aeroportuar, care este de asemenea şi proprietarul aeroportului Luton din Marea Britanie.

