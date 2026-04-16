Un nou motiv de scandal în coaliţie este şi anunţul Guvernului de reorganizare drastică a companiilor de stat! Opt sunt propuse pentru a fi închise, iar pentru nouă dintre ele se pregăteşte listarea la bursă. Sunt 22 de companii ale statului care au datorii de patru miliarde de lei şi pierderi de un miliard anual.

CFR Marfă, Romaero, Tarom, Metrorex sunt doar câteva dintre cele 1.500 de companii ale statului care au pierderi istorice şi datorii. "Multe dintre ele înregistrează pierderi istorice de aprox 14 miliarde de lei. 3-4 spitale regionale cred că am fi putut contrui din aceşti bani. Vorbim aşadar de nişte găuri negre pentru economia României", a declarat Oana Gheorghiu, vicepremierul României.

Opt dintre societăţile statului, sunt propuse pentru închidere

Opt dintre societăţile statului, sunt propuse pentru închidere, prin faliment sau lichidare, inclusiv Petrotrans - companie aflată în faliment din anul 2007 pentru care guvernul a plătit peste 500.000 de euro chirie pe nişte conducte aflate doar pe hârtie. Nu a putut fi închisă pentru o datorie, tot la stat, de 341 lei! Pe lista companiilor neprofitabile este şi TAROM, care avut pierderi de 186 de milioane de euro anul trecut. "Compania pierde bani în ultimii 10 ani, cel puţin acolo unde ne am uitat noi. ştim că profit operaţional nu a făcut niciodată în ultimii 10 ani aşa că este nevoie să explorăm alte soluţii pentru Tarom", a declarat Oana Gheorghiu, vicepremierul României.

În cazul în care Comisia Europeană nu aprobă prelungirea planului de restructurare, soarta companiei aeriene va fi decisă în două săptămâni. Variantele sunt două: guvernul vinde cel mult 49% din acţiuni unui grup precum Lufthansa, LOT, Emirates sau închiderea operaţiunilor. Statul are, însă, şi companii care îi pot aduce bani. Încă un pachet de acţiuni Hidroelectrica ar putea fi vândut la Bursa de Valori Bucureşti, ceea ce ar putea însemna un câştig între 3 şi 6 milarde de lei.

Romgaz, cu un pachet de acţiuni la bursă, 5-7%, ar putea să aducă peste 3 miliarde lei. Ofertă publică iniţială ar putea fi şi pentru CEC Bank prin vânzarea unui pachet deţinut de stat. Lista ar putea fi completată de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, Salrom, Loteria Română şi Cuprumin. Acţiunile Hidroelectrica au ajuns astăzi la 160 de lei, nivel neatins până acum în istoria companiei. Este prima dată când o firmă listată la Bucureşti trece de borna simbolică de 70 de miliarde de lei, adică aproximativ 14 miliarde de euro.

