Salariile au scăzut în România, în luna august. Câștigul mediu net a ajuns la 5.688 de lei, cu 132 de lei mai puțin față de iulie, în timp ce salariul brut a coborât la 9.497 de lei. Cele mai mari venituri au fost în IT și în extracția petrolului și gazelor naturale, iar cele mai mici, în alte activități de servicii și în pescuit și acvacultură.

Salariul mediu net a scăzut la 5.688 de lei. Cine câștigă peste 13.000 de lei și cine abia trece de 2.900 lei - arhivă

Salariul mediu net în România a scăzut la 5.688 de lei în august 2026, cu 132 de lei mai puțin față de luna precedentă, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Și câștigul salarial mediu brut a înregistrat o scădere, ajungând la 9.497 de lei, cu 212 lei sub nivelul din iulie.

Comparativ cu august 2025, salariul mediu net a crescut cu 5,6%. Cu toate acestea, indicele câștigului salarial real, care ține cont de evoluția prețurilor de consum, a fost de 99,5% față de aceeași lună a anului trecut. Asta înseamnă că puterea de cumpărare a salariilor a fost ușor mai mică decât în august 2025.

În ce domenii se câștigă cel mai bine

Cele mai mari salarii medii nete au fost înregistrate în activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației, unde câștigul a ajuns la 13.010 lei. Pe locul următor s-a situat extracția petrolului brut și a gazelor naturale, cu un salariu mediu net de 11.760 de lei.

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La polul opus, cele mai mici câștiguri salariale medii nete au fost înregistrate în alte activități de servicii, cu 2.985 de lei, și în pescuit și acvacultură, cu 2.998 de lei.

Puterea de cumpărare a salariilor a scăzut față de iulie

Potrivit INS, indicele câștigului salarial real a ajuns la 97,5% în august 2026 față de iulie 2026, ceea ce indică o diminuare a puterii de cumpărare în raport cu luna precedentă.

Comparativ cu octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a fost de 235,1%, cu 6 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în iulie 2026.