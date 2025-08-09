Sălile de jocuri de noroc, la mâna primarilor. Noua propunere pentru "legea păcănelelor" aşteaptă aprobare

Se joacă alba-neagra cu legea păcănelelor. După ce jocurile de noroc au fost interzise în localităţile cu mai puţin de 15 mii de locuitori, acum, o nouă propunere schimbă regulile în timpul jocului. Primarii ar putea avea ultimul cuvânt.

Potrivit unui proiect de lege, aflat în consultare publică, primarii ar putea decide dacă sălile de jocuri de noroc vor avea sau nu voie în localităţile pe care le administrează. Pe de-o parte unele persoane spun că e o idee bună şi că acei bani sigur ar putea să ajute proiectele autorităţilor locale. Pe de altă parte, dependenţii de jocuri de noroc spun că au reuşit să se trateze cumva datorită acestei restricţii.

Operatorii ar putea să platească şi un impozit şi o taxa direct catre primarie.

"Autoritatea locală are dreptul de a decide dacă autorizează sau nu această activitate pe raza localității. Autoritatea locală poate decide amplasarea acestor activități în anumite zone. Autoritatea locală poate decide instituirea unei taxe speciale anuale care se va plăti de operatorul licențiat. În 30 de zile de la notificarea operatorului, autoritatea locală va aproba sau va refuza", a spus ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Proiectul urmează să ajungă în Parlament pentru o decizie finală.

