Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Samsung introduce soluția pentru bagajele pierdute: SmartThings Find pentru zboruri

Samsung extinde serviciul SmartThings Find în zona de călătorii aeriene, printr-un parteneriat cu Turkish Airlines, oferind pasagerilor posibilitatea de a urmări în timp real, prin aplicația SmartThings, bagajele la care atașează un Galaxy SmartTag, ca să știe oricând unde se află și să evite pierderea lor, informează News.ro. 

de Redactia Observator

la 03.12.2025 , 09:00
Samsung introduce soluția pentru bagajele pierdute: SmartThings Find pentru zboruri - Sursa: Profimedia

Dacă un bagaj este rătăcit, utilizatorul poate trimite companiei aeriene un link cu locația acestuia și poate atașa în aplicație o fotografie a valizei pentru identificare mai ușoară.

SmartThings Find folosește o rețea de peste 700 milioane de dispozitive Bluetooth Low Energy care se detectează reciproc, ceea ce crește eficiența localizării.

Parteneriatul aduce beneficii ambelor companii: Samsung ar putea vinde mai multe SmartTag-uri, iar Turkish Airlines primește suport din partea clienților în monitorizarea bagajelor.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

samsung turkish airlines localizare bagaje avion
Înapoi la Homepage
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026
Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026
Cum a ajuns Rinat Ahmetov, proprietarul celebrului club Șahtior Donețk, cel mai bogat om din Ucraina? Miliardarul, interesat de preluarea ArcelorMittal Iași
Cum a ajuns Rinat Ahmetov, proprietarul celebrului club Șahtior Donețk, cel mai bogat om din Ucraina? Miliardarul, interesat de preluarea ArcelorMittal Iași
Amenințări fără precedent ale lui Putin: „Suntem pregătiți chiar acum de război cu Europa”
Amenințări fără precedent ale lui Putin: „Suntem pregătiți chiar acum de război cu Europa”
Oana Ungureanu, interviu exclusiv! De ce nu a divorțat de soț, deși suspecta că este înșelată cu Valentina Aldea
Oana Ungureanu, interviu exclusiv! De ce nu a divorțat de soț, deși suspecta că este înșelată cu Valentina Aldea
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi folosit Contul Junior Centenar al copilului?
Observator » Ştiri economice » Samsung introduce soluția pentru bagajele pierdute: SmartThings Find pentru zboruri