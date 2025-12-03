Samsung introduce soluția pentru bagajele pierdute: SmartThings Find pentru zboruri
Samsung extinde serviciul SmartThings Find în zona de călătorii aeriene, printr-un parteneriat cu Turkish Airlines, oferind pasagerilor posibilitatea de a urmări în timp real, prin aplicația SmartThings, bagajele la care atașează un Galaxy SmartTag, ca să știe oricând unde se află și să evite pierderea lor, informează News.ro.
Dacă un bagaj este rătăcit, utilizatorul poate trimite companiei aeriene un link cu locația acestuia și poate atașa în aplicație o fotografie a valizei pentru identificare mai ușoară.
SmartThings Find folosește o rețea de peste 700 milioane de dispozitive Bluetooth Low Energy care se detectează reciproc, ceea ce crește eficiența localizării.
Parteneriatul aduce beneficii ambelor companii: Samsung ar putea vinde mai multe SmartTag-uri, iar Turkish Airlines primește suport din partea clienților în monitorizarea bagajelor.
